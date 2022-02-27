Чемпионский бой UFC Тейшейра — Прохазка перенесен

Гловер Тейшейра (33-7) рассказал, что он будет защищать титул UFC в полутяжелом весе против Иржи Прохазки (28-3) не 7-го мая на UFC 274, а летом. Причина переноса боя не раскрывается.

«Как мне сообщили, бой перенесен на июнь, — сказал Тейшейра MMA Fighting. — Нам еще не сказали точной даты. Известно, что бой пройдет не в Бразилии, так что мне все равно [где драться]. Если бы изначально наш бой должен был состояться в Бразилии, и его перенесли, тогда я бы разозлился».

Тейшейра выиграл пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе 30 октября 2021 года на UFC 267, победив поляка Яна Блаховича (28-9) во втором раунде сабмишном (удушением сзади). Прохазка провел в UFC два боя, закончив оба поединка нокаутом во втором раунде.

Давид Хачатрян