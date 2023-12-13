15 декабря, в пятницу Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. Вечер ММА пройдет на арене КРК «Уралец». В главном бою в клетку выйдут серб Александр Илич и россиянин Александр Шлеменко. Ориентировочное время начала поединка — в 21.00 по московскому времени. Старт турнира — 15.00 мск.

Ранее Илич и Шлеменко встречались в августе 2022 года, тогда техническим нокаутом в первом раунде победил представитель Сербии.

39-летний российский боец провел в ММА 79 боев, из которых одержал 62 победы, 15 проигрышей и 1 ничью. На счету 34-летнего серба — 20 боев, 15 побед и 5 поражений.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко — Александр Илич

Фернандо Родригес — Алексей Олейник

Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы

Николай Алексахин — Магомедсайгид Алибеков

Михаил Рагозин — Владимир Селиверстов

Сергей Веселкин — Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг

Артур Зайнуков — Али Кабдулла

Эдуард Сайк — TBA, профессиональный кикбоксинг

Ильяс Хамзин — Леонардо Сильва

Дмитрий Киреев — Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг

Александр Васильев — Артур Пронин

Мансур Дадаев — Тьяго Сильва

Николай Коваленко — Сергей Брютов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию реванша Илич — Шлеменко в прямом эфире покажет телеканал UDAR.