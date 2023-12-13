Шлеменко — Илич: дата и время начала боя — кард и где смотреть турнир 15 декабря
15 декабря, в пятницу Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. Вечер ММА пройдет на арене КРК «Уралец». В главном бою в клетку выйдут серб Александр Илич и россиянин Александр Шлеменко. Ориентировочное время начала поединка — в 21.00 по московскому времени. Старт турнира — 15.00 мск.
Ранее Илич и Шлеменко встречались в августе 2022 года, тогда техническим нокаутом в первом раунде победил представитель Сербии.
39-летний российский боец провел в ММА 79 боев, из которых одержал 62 победы, 15 проигрышей и 1 ничью. На счету 34-летнего серба — 20 боев, 15 побед и 5 поражений.
Полный кард турнира RCC 17:
Александр Шлеменко — Александр Илич
Фернандо Родригес — Алексей Олейник
Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы
Николай Алексахин — Магомедсайгид Алибеков
Михаил Рагозин — Владимир Селиверстов
Сергей Веселкин — Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг
Артур Зайнуков — Али Кабдулла
Эдуард Сайк — TBA, профессиональный кикбоксинг
Ильяс Хамзин — Леонардо Сильва
Дмитрий Киреев — Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг
Александр Васильев — Артур Пронин
Мансур Дадаев — Тьяго Сильва
Николай Коваленко — Сергей Брютов
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию реванша Илич — Шлеменко в прямом эфире покажет телеканал UDAR.