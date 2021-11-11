Известный боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о высказывании Сергея Харитонова о том, что Тимоти Джонсон «сдал» поединок с Федором Емельяненко на турнире Bellator в Москве.

«Мне не показалось, что Джонсон поддался Емельяненко, чушь какая-то. Зачем это Тимоти? Я вообще серьезно не воспринимаю последнее время то, что говорит Харитонов. Как и многие. Сергей очень много лишнего говорит. Да мало того, что говорит, так и не делает ничего. Чего его воспринимать серьезно? Пусть сначала научится делать то, о чем он говорит. Только потом все начнут его воспринимать серьезно.

Харитонов выступает с Федором в одном весе. Ну вот, может они и подерутся, он и поддастся», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.