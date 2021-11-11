В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова после наезда на сотрудника полиции

В Москве задержали Усмана Нурмагомедова, брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, утром 11 ноября Усман Нурмагомедов вместе со своим другом Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с товарищем улетели в Москву, где их задержали полицейские.

Усман Нурмагомедов также выступает в MMA и является бойцом Bellator.