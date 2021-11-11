«Кто где, мы в зале». Усман Нурмагомедов отреагировал на новость о своем задержании полицией

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат знаменитого бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, выложил пост в Instagram. Он опроверг сообщение о том, что был задержан полицией.

«Кто где, мы в зале», — написал Усман.

Усман Нурмагомедов. Фото Instagram

Между тем транспортная полиция подтвердила задержание Нурмагомедова.

По информации источника, утром 11 ноября Усман Нурмагомедов вместе со своим другом Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с товарищем улетели в Москву, где их задержали полицейские.