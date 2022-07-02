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Сегодня, 13:45

Харитонов: «Я бы хотел провести бой с Майком Тайсоном. Я бы даже не бил его, а слонялся вокруг»

Владислав Флегонтов
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Артем Бухаев
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Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал «СЭ» о желании провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном.

«Я бы хотел провести бой с Тайсоном. Если бы мне дали такой, то я бы даже не бил его. А просто слонялся бы вокруг. Этот человек — живая легенда. Я бы хотел этого», — сказал Харитонов «СЭ».

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.

Майк Тайсон
Сергей Харитонов
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