Шлеменко прокомментировал поражение Фергюсона: «Может, мы потеряли его как бойца»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» бой между Чарльзом Оливейрой и Тони Фергюсоном, в том числе невероятную стойкость Фергюсона, которую тот продемонстрировал в концовке первого раунда, когда не сдался во время болевого на руку.

Поединок состоялся на турнире UFC 256. Оливейра победил единогласным решением судей, доминируя в каждом раунде.

— Мне кажется, сейчас Чарльз Оливейра просто стал таким клоном для Тони Фергюсона, то есть он отодвинул его в сторону и занял место, — сказал Шлеменко. — У Чарльза хороший контроль. Он все сделал, в принципе, отлично. Не знаю, за счет чего Тони мог выиграть этот бой... Тони хорошо бьет, попадает, но у него нет такого, что он одним ударом людей складывает — как Джастин Гэтжи. Ну и вообще, многим тяжело оправиться от серьезных поражений. Все-таки Фергюсон серьезно проиграл Гэтжи. При этом в бою с Оливейрой Тони очень достойно себя проявил. Чего только стоит тот болевой прием! Но что-то у него не получилось. Может быть, мы потеряли его как бойца, а может быть, он вернется. Сложно сказать.

— Даниэль Кормье во время репортажа сказал Джо Рогану, что ему было невыносимо смотреть на эпизод с армбаром.

— На самом деле, мне тоже такие эпизоды страшно смотреть, потому что сам бывал в похожих ситуациях. Думаю, и Кормье было страшно смотреть на это по той же причине. Потому что понимаешь, каково это, и как бы сочувствуешь. Это было реально жестко.

— Кем нужно быть, чтобы вытерпеть такой прием, тем более, в исполнении такого мастера как Оливейра?

— Нужно быть бойцом, вот и все. Тони Фергюсон — боец, и никто с этим не поспорит. Да, выигрывает, да, проигрывает, но в любом случае главное — самому себе не проигрывать. И Тони Фергюсон полностью это доказывает и показывает. Он готов был идти до конца, и он шел до конца. Но не всегда получается сделать все, как ты хочешь. На самом деле, здесь можно отметить то, что плечо Фергюсона было выше. То есть плечо было не совсем зафиксированное за счет плечевого сустава, и за счет этого Тони чуть-чуть смягчил [армбар]. И почему у него кость не вылетела, почему не произошел вот этот вывих или, как это назвать, выход из сустава локтевого? Именно потому, что плечо Тони не было зафиксировано так плотно для армбара. Тони все сделал для защиты. Считаю, что он сделал все правильно, и вот именно плечо его и спасло. Однозначно там есть растяжение связок, может быть, даже есть и надрыв. Но он защитился и дотерпел до конца раунда.

— Как мне кажется, Тони оборонялся в партере достаточно интересно, как большой мастер этого. Правда, все равно проиграл разгромно.

— Даже удивил меня этим. Например, как он ушел с треугольника, потом еще были и новые его фишки. Я смотрел и удивлялся, думал: если еще и задушит этого бразильца, то это было бы вообще, конечно... Тони — мастер. Его не надо списывать со счетов раньше времени. Он провел очень много боев, очень много выиграл, побеждал серьезных бойцов. И этот бой тоже подтверждает то, что... Очень жаль, что было все-таки три раунда. Очень жаль, может быть, была какая-то надежда, что Тони все-таки передышит Оливейру. Хотя Оливейра тоже очень хорошо дышит, очень хорошо ориентируется и в стойке, и в партере, особенно в партере.

— Вы сказали, что тоже бывали в похожих ситуациях, как Фергюсон при армбаре.

— Единственное, мне приходилось это терпеть все-таки не в профессиональных боях, а в любительских — если мы говорим про армбары. Ты просто слышишь, как хрустят твои связки, а потом у тебя не разгибается рука, появляется опухоль .Что можно сказать? На самом деле, если ты хорошо настроен, хорошо мотивирован, то в бою можно и не заметить эту боль. Просто ты абстрагирован от этого всего. Но когда ты остываешь, начинаешь чувствовать. И, например, в любительских турнирах это еще сложнее, потому что тебе приходится потом выходить драться еще дальше, а у тебя опухает локтевой сустав, он становится как коленный. Он отекает, не сгибается, и ничего приятного в этом нет.

(Илья Андреев)