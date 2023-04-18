Янькова: «Раньше как-то неловко было говорить о гонорарах, особенно в России»

Российская спортсменка Анастасия Янькова рассказала, что думает о гонорарах спортсменов в современных российских единоборствах.

«Я не могу сказать, что изменились цифры и суммы. Изменился подход. Раньше как-то неловко было говорить о деньгах, особенно в России. Все отвечали вот так: «Ну, мы же любим драться, мы делаем это, потому что нам нравится». А сейчас спортсмены подходят более трезво. За бои нужно платить, потому что это сложная работа. Когда мы говорим о российских единоборствах, нужно иметь в виду, что мы не знаем точных гонораров, которые спортсмены получают за свои поединки. Камил Гаджиев еще давно сказал: «Увеличивайте свои гонорары в несколько раз, и это будет нормально». Мы точно не можем сказать, какие нули в гонорарах у бойцов на самом деле», — цитирует Янькову Metaratings.ru.

21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянка после пятилетней паузы проведет поединок по правилам кикбосинга против турчанки Сюденюр Бостанжи.