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Шлеменко ответил, считает ли Павловича лучшим ударником UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко ответил, можно ли назвать россиянина Сергея Павловича лучшим ударником тяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Что касается того, можно ли назвать Павловича лучшим ударником UFC, то это смотря с кем сравнивать. Претендентов достаточно. Но то, что у него один из самых мощных ударов, — это однозначно», — приводит слова Шлеменко RT.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139692-shlemenko-pavlovich-ufc
Александр Шлеменко
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
UFC
ММА
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