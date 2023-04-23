Туменов дал прогноз на возможный бой Сергей Павлович — Джон Джонс

Боец полусреднего веса ACA Альберт Туменов дал прогноз на возможный бой Сергей Павлович — Джон Джонс.

«Павловичу нужно зарубиться с Джонсом, именно это с ним и нужно делать. Технически тягаться с ним не надо, переиграть его за счет техники. Джонса нужно выигрывать хорошим боксом. У Джона хорошая борцовская техника, бойцовское IQ на высоком уровне. Единственная его слабость — это бокс. У Сергея есть все шансы. Если он грамотно подойдет к этому поединку, подготовится функционально и морально, то у него есть все шансы. Я смотрел за спаррингами Павловича, он достаточно техничный парень. Это в бою кажется, что он зарубается, но он может поработать на технику. У Сирила Гана немного другая ударная техника: он бегает, отходит, переигрывает. И у него нет такой мощи, как у Павловича. Именно в этом аспекте Павлович проявит себя лучше», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC Fight Night 222, который прошел 23 апреля, Сергей Павлович одержал победу над Кертиом Блейдсом. В первом раунде россиянин нокаутировал своего соперника.