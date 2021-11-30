Шлеменко отреагировал на слова Александра Емельяненко о том, что он клоун
12:14
Российский боец ММА Александр Шлеменко ответил соотечественнику Александру Емельяненко, который ранее назвал его клоуном после заявлений в прессе.
«Не буду ему ничего отвечать! Он сказал очередную глупость, так что нечего ответить. Он много говорит, вот и все», — сказал Шлеменко «СЭ».
27 ноября в Сыктывкаре 40-летний Емельяненко удушающим приемом уступил Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106.
На счету россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.
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