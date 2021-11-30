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Шлеменко отреагировал на слова Александра Емельяненко о том, что он клоун

12:14
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Шлеменко ответил соотечественнику Александру Емельяненко, который ранее назвал его клоуном после заявлений в прессе.

«Не буду ему ничего отвечать! Он сказал очередную глупость, так что нечего ответить. Он много говорит, вот и все», — сказал Шлеменко «СЭ».

27 ноября в Сыктывкаре 40-летний Емельяненко удушающим приемом уступил Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106.

На счету россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.

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Данил Алешин все материалы автора
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