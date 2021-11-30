Александр Емельяненко объяснил, что не получилось в поединке с Сантосом

Российский боец MMA Александр Емельяненко объяснил, что не получилось в поединке с бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106.

«Чуть-чуть не успел восстановиться к поединку и подойти в наилучшей форме, — приводит слова Емельяненко vseprosport.ru. — Чувствовал себя нормально, но немного устал в ожидании долгожданного поединка. Дальше подобных ошибок совершать не буду».

По словам бойца, он готовился к другому бою.

«Я готовился под ударника, а не под борца. Почему сам инициировали уход в партер своей подсечкой? Я нормально себя чувствую и в борьбе, просто физически не восстановился. Чувствовал, что еще нужно набирать. Технически я был лучше соперника. Попросил у Сантоса реванша, уже есть организация, заинтересованная в этом поединке. Он состоится, и я побью его», — сказал он.

Напомним, что Емельяненко уступил Сантосу удушающим приемом. На счету 40-летнего россиянина 28 побед, девять поражений и одна ничья. У 32-летнего бразильца — 17 побед, шесть поражений и одна ничья.