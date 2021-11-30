Александр Емельяненко: «Шлеменко, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах интернета»

Российский боец MMA Александр Емельяненко ответил на заявление своего соотечественника Александра Шлеменко о том, что ему нужно меньше пить.

«Шлеменко, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах интернета, — приводит слова Емельяненко vseprosport.ru. — На страницах прессы все герои. А когда доходит до реального боя, у него какие-то другие амбиции. Сразу начинает почему-то съезжать. В носу надо поковыряться ему, почесаться».

Боец также ответил на вопрос о том, хотел бы подраться со Шмеленко.

«Я не буду с ним драться, я его бить буду. В стойке Шлеменко уступает мне, в партере он вообще бороться не может. Функционально не работает. Время Александра уже прошло. Ему делали предложение, РЕН ТВ хотел организовать поединок со мной. Но он почему-то мне предложил согнать вес до 84 килограммов и подраться в этой категории. Но это же нереально, поэтому такого поединка не будет», — сказал он.

Напомним, что Алексанндр Емельяненко потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса удушающим приемом в главном поединке AMC Fight Nights 106, который состоялся 27 ноября в Сыктывкаре. На счету 40-летнего бойца 28 побед, девять поражений и одна ничья. У 32-летнего Сантоса — 17 побед, шесть поражений и одна ничья.