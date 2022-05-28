Шлеменко обратился к Дацику, чтобы тот отказался от боя с Александром Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выступил с обращением к Вячеславу Дацику, чтобы тот отказался от боксерского боя с Александром Емельяненко в виду проблем со здоровьем у Емельяненко.

— Очень печальные впечатления [от видео с Емельяненко], — сказал Шлеменко журналистам. — Мои слова подтверждаются. На наших глазах происходит большая трагедия с одной стороны. Но с другой — Александр Емельяненко, я не побоюсь этого слова, герой нашего времени. Он взял на себя роль убирать свое здоровье — показывать нам, как нельзя себя вести, какую дорогу нельзя выбирать, и что эта дорога может сделать с профессиональным спортсменом, с одаренным человеком, со здоровым, сильным, крепким мужиком. Просто на наших глазах он сгорает. Его нет! Его уже реально нет... Он как живой труп.

Можете закидать меня плохими комментариями, но посмотрите сами. Этого человека сейчас — я еще раз говорю, здорового. Который ронял... Вспомни, кого он в Pride ронял. Бразильца-то здорового... Мораеса. Такого кабана он ронял! А сейчас его [Александра Емельяненко] уронит любой старшеклассник по сути. Я говорю как есть. Не в обиду Александру Емельяненко.

— Возможно, Дацику будет сложно настроиться на этот бой...

— Сейчас обращаюсь к Славе: Слава, я прекрасно понимаю: деньги, старая война, старая тема, но, Слава, побереги Александра — в таком его состоянии ты просто его убьешь. Ну зачем себе грех на душу брать. Не спорю, он [Александр] сам выбрал себе эту дорогу. Мы все это прекрасно понимаем. Это его жизнь, его путь. Это его... Слава меня сейчас поймет: это его род. И он сам его убивает. Сам его уничтожает. Но все-таки, думаю, Слава не должен быть тем человеком, который возьмет грех на душу.