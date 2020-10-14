Шлеменко готов помочь Штыркову в подготовке к бою с Исмаиловым

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил в интервью «СЭ», что готов оказать помощь Ивану Штыркову в подготовке к бою с Магомедом Исмаиловым.

Поединок между 32-летним Штырковым (17-1-1) и 34-летним Исмаиловым (16-2-1) состоится 12 декабря на турнире АСА 115.

«Если потребуется, конечно, поможем, — сказал Шлеменко, возглавляющий омскую команду «Шторм». — Мы для него всегда открыты, всегда готовы ему помочь. Он начинал у нас. У нас хорошие, теплые отношения». (Илья Андреев)