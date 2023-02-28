Шевченко заявила, что Ян подберет ключи к Двалишвили

Боец UFC Антонина Шевченко назвала фаворита поединка между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном.

«UFC дает Петру поединки, которые были бы интересны всем. Ян — дерзкий боец, он принимает все вызовы, не сидит и не ждет удобных соперников. Мы с Петей давно знакомы, тренировались вместе в Tiger Muay Thai. Знаю его характер. Он не из тех, людей, которые выбирает себе простых соперников. Ян принимает вызовы и дерется. Ему предстоит сложный бой, но и он является бойцом, созданным для таких боев. Ян подберет ключ к сопернику. Считаю, что он выиграл бой у Шона О'Мелли. Другое дело, что результат был неожиданный. Но и здесь Ян подберет ключи к Двалишвили», — приводит слова Шевченко MMA.Metaratings.ru.

12 марта в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе идущий на серии из двух поражений экс-чемпион UFC Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.