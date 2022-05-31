Шавкат Рахмонов рассказал, откуда у него головной убор из волчьей шкуры

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0) сообщил, что ему подарили головной убор из волчьей шкуры.

«Это традиционный казахский головной убор, — приводит слова Рахмонова издание MMA Fighting. — Зимой, чтобы согреться, его носили наши предки. Надевая его, я представляю свои корни, представляю свою культуру и традиции. Обычно этот убор делают из волчьей или лисьей шкуры.

Во время подготовки к своему дебютному поединку в UFC я получил его в подарок. Я хотел купить его, но когда люди узнали, что я хочу выйти с этим головным убором, они мне его подарили».

Следующий поединок Рахмонов проведет против 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-8). Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе, США. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.

Рахмонов провел в UFC три боя и все закончил досрочно. В предыдущем поединке против Карлстона Харриса (17-5) Рахмонов победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 6 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, Невада.