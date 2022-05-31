Райан Гарсия подерется с Хавьером Фортуной 16 июня

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (22-0) встретится в ринге с 33-летним доминиканцем Хавьером Фортуной (37-3) 16 июня в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает издание ESPN.

Изначально поединок должен был состояться летом прошлого года за титул временного чемпиона WBC в легком весе, однако Гарсия выбыл из поединка по личным причинам. Вскоре американец был лишен титула, в то время как Фортуна подрался за вакантный временный титул с Джозефом Диасом (32-2) и проиграл единогласным решением судей.

Гарсия вернулся в ринг 10 апреля и победил ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) единогласным решением судей (119-108, 119-108 и 118-109).