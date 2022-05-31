Шлеменко: «Желаю Александру Емельяненко здоровья и обрести трезвость»

Шлеменко пожелал Александру Емельяненько здоровья перед боем с Дациком

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) прокомментировал текущее состояние Александра Емельяненко (28-9), который осенью должен провести бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика (6-8).

«В силу последних событий с Александром Емельяненко очень поучительная песня , желаю Александру здоровья и обрести Трезвость», — написал Шлеменко в Telegram, добавив песню Игоря Растеряева «Васильки да Ромашки».

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.