Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:45

Шавкат Рахмонов обратился к Гастелуму: «Давай подеремся в Абу-Даби на UFC 294!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) заявил, что он не хочет драться на «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре, предложив Келвину Гастелуму (18-8) бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Пината, я согласился драться с тобой на твоей территории в День независимости Мексики на арене, полной твоих сторонников, и это не моя проблема, что ты не можешь выйти на бой. Теперь твоя очередь согласиться на бой со мной на моей территории в Абу-Даби на UFC 294! Или ты только сейчас понял, что это плохая идея?» — написал Рахмонов в Twitter.

Бой Рахмонова и Гастелума должен был состояться 16 сентября на UFC Fight Night на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, но Гастелум получил травму и попросил перенести бой на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Келвин Гастелум
Шавкат Рахмонов
ММА
0
Читайте также
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой Рахмонова и Гастелума отменен. Гастелум получил травму

Конор обратился к Гейджи: «Я убью тебя одним ударом. Легко»
Новости
RSS RSS
Все новости