Ян вышел на бой против Двалишвили с сыновьями и российским флагом

Российский боец Петр Ян вышел вместе со своими сыновьями на бой против представителя Грузии Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсмен вышел под песню «Стволок за поясок». На его плечах был российский флаг.

Ян и Двалишвили проведут третий бой. В марте 2023 года победу одержал Двалишвили, в декабре 2025-го — Ян. На кону — пояс в легчайшем весе, которым после реванша владеет россиянин.

Главным событием вечера станет титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.

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