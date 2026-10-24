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UFC 333 Петр Ян — Мераб Двалишвили: Ян вышел на бой с сыновьями и российским флагом

Ян вышел на бой против Двалишвили с сыновьями и российским флагом

Алина Савинова
Петр Ян с сыновьями на турнире UFC 333.
Фото Скриншот трансляции

Российский боец Петр Ян вышел вместе со своими сыновьями на бой против представителя Грузии Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсмен вышел под песню «Стволок за поясок». На его плечах был российский флаг.

Ян и Двалишвили проведут третий бой. В марте 2023 года победу одержал Двалишвили, в декабре 2025-го — Ян. На кону — пояс в легчайшем весе, которым после реванша владеет россиянин.

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Главным событием вечера станет титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.

Мовсар Евлоев.Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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