Тактаров о победе Яна над Двалишвили: «Два классных бойца с яйцами, но Петр нашел мотивацию во время боя»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии «СЭ» оценил победу российского бойца Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

В соглавном событии вечера Ян победил Двалишвили единогласным решением судей. 33-летний россиянин защитил пояс в легчайшем весе.

«Бой прошел так, как я ожидал. Мераб неправильно силы распределил — слишком сильно выложился в первых двух раундах. Двалишвили понимал, что он не нокаутирует и не задушит Петю. И он все равно работал в лишнего — это тактическая ошибка. Два классных бойца с яйцами, но Петр нашел мотивацию во время боя, когда проиграл первые два раунда. На этот бой удобно было настроиться в этом плане», — сказал Тактаров «СЭ».

Ян вышел на бой вместе с двумя сыновьями и российским флагом под песню «Стволок за поясок». Петр одержал 21 победу при 5 поражениях в ММА. У 35-летнего Двалишвили — 21 победа при 6 поражениях.

Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.