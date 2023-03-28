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Сегодня, 10:18

Шара Буллет: «Адесанья ногти красит, детвора какая-то»

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что не позволит экс-чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье (23-2) вести себя с ним так, как он поступил с Пауло Костой (14-2).

«Исраэль — эмо какой-то, аниме. Ногти красит. Детвора какая-то, — сказал Магомедов «СЭ». — Если он в бою со мной позволит себе сделать такой жест [как в поединке с Пауло Костой] — ему не поздоровится.
Это столкновение культур. Может, в Новой Зеландии принято себя так вести, но где я вырос, я пропитался своей культурой и готов отстаивать свое мужское достоинство до конца. Буду готов пожертвовать своей карьерой, чтобы наказать его».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.

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