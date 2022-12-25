Шара Буллет подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (17-0) подписал контракт с известным менеджером Али Абдель-Азизом, который представляет интересы многих топовых бойцов UFC и Bellator, в том числе Камару Усмана (20-2) и Ислама Махачева (23-1).

«Будьте наготове. Вы, парни, увидите кое-что особенное. Буллет, 17-0. Новая порода», — написал Али Абдель-Азиз в соцсетях.

Буллет в прошлом бою нокаутировал Кушала Вьяса (11-7) за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC.