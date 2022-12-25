Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:12

Шара Буллет подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (17-0) подписал контракт с известным менеджером Али Абдель-Азизом, который представляет интересы многих топовых бойцов UFC и Bellator, в том числе Камару Усмана (20-2) и Ислама Махачева (23-1).

«Будьте наготове. Вы, парни, увидите кое-что особенное. Буллет, 17-0. Новая порода», — написал Али Абдель-Азиз в соцсетях.

Буллет в прошлом бою нокаутировал Кушала Вьяса (11-7) за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC.

0
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах Nord Stream
Терапевт предупредила о риске возникновения проблем с сердцем из-за гриппа
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер член Зала славы UFC Стефан Боннар

Джамал Хилл: «Волкановски будет загонять Махачева в ловушки»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости