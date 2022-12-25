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Сегодня, 09:56

Джамал Хилл: «Волкановски будет загонять Махачева в ловушки»

Давид Хачатрян
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6-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) считает, что Исламу Махачеву (23-1) будет тяжело справиться с Александром Волкановски (25-1).

«Факты говорят, что Алекс — лучший боец вне зависимости от категории, — приводит слова Хилла Sportskeeda. — Ему не дают шанса только потому, что он меньше, но маленьких парней иногда сложнее схватить, их трудно удержать.
Так что я думаю, что Волкановски не позволит над собой доминировать в партере и сможет добиться успеха в стойке. Он будет стоять на ногах, наносить удары и загонять Махачева в ловушки».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

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