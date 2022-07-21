Чейл Соннен не считает, что Оливейра будет иметь преимущество над Махачевым в стойке

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сомневается, что Ислам Махачев (22-1) хуже Чарльза Оливейры (33-8) в стойке.

«Мы думаем, что Оливейра лучше Махачева в стойке только потому, что видел его на ногах больше, чем Ислама, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — На самом деле это не имеет значения. В ударке нет черных поясов. Если я красиво ударю тебя левой рукой, это будет круто. Если ты донесешь до меня корявый удар, то мы квиты... Я понимаю, почему на ногах Чарльзу отдают преимущество, но хочу заметить, что мы толком не видели Ислама в стойке».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.