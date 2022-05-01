Появилось видео, как Стивенсон после победы над Вальдесом сделал предложение своей девушке

Появилось видео того, как Стивенсон сделал предложение своей девушке после победы над Вальдесом

Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) после победы в объединительном поединке над экс-чемпионом мира по версии WBC во второй весовой категории 31-летним Оскаром Вальдесом (30-1) сделал своей девушке предложение.

Стивенсон, взяв пояса чемпиона и встав на колено, сделал предложение руки и сердца своей девушке и матери своего ребенка. Девушка без малейших колебаний приняла предложение боксера выйти за него замуж.

Стивенсон одержал убедительную победу решением судей над Вальдесом со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.