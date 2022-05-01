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Сегодня, 11:17

Появилось видео, как Стивенсон после победы над Вальдесом сделал предложение своей девушке

Появилось видео того, как Стивенсон сделал предложение своей девушке после победы над Вальдесом
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) после победы в объединительном поединке над экс-чемпионом мира по версии WBC во второй весовой категории 31-летним Оскаром Вальдесом (30-1) сделал своей девушке предложение.

Стивенсон, взяв пояса чемпиона и встав на колено, сделал предложение руки и сердца своей девушке и матери своего ребенка. Девушка без малейших колебаний приняла предложение боксера выйти за него замуж.

Стивенсон одержал убедительную победу решением судей над Вальдесом со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

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