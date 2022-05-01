Опубликовано видео победы внука Мухаммеда Али в 1 раунде

22-летний американский проспект среднего веса Нико Али Уолш (5-0, 4 KO) нокаутировал соотечественника Алехандро Ибарру (7-2, 2 КО) в 1-м раунде. Поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

В стартовом раунде Уолш работал джебом, а также выбросил двоечку, которая стала для оппонента роковой — Ибарра упал на канвас, рефери остановил поединок. В прошлом бою внук Мухаммеда Али нокаутировал Джеремию Йегеру (1-1) во 2-м раунде.