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Сегодня, 11:11

Опубликовано видео победы внука Мухаммеда Али в 1 раунде

Появилось видео победы внука Мухаммеда Али в 1 раунде
Давид Хачатрян
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22-летний американский проспект среднего веса Нико Али Уолш (5-0, 4 KO) нокаутировал соотечественника Алехандро Ибарру (7-2, 2 КО) в 1-м раунде. Поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

В стартовом раунде Уолш работал джебом, а также выбросил двоечку, которая стала для оппонента роковой — Ибарра упал на канвас, рефери остановил поединок. В прошлом бою внук Мухаммеда Али нокаутировал Джеремию Йегеру (1-1) во 2-м раунде.

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