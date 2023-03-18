Шаблий: «Эдвардс победил Усмана лаки-панчем, Камару — фаворит»

Российский боец Bellator легкой весовой категории Александр Шаблий поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«Мои симпатии на стороне Эдвардса, потому что он — ударник, а Усман — борец. Сам я — ударник, поэтому предпочтение отдаю Леону. В предстоящем поединке Эдвардсу будет тяжело остаться в статусе чемпиона, потому что все понимают, что ранее к его победе привел лаки-панч. Усман контролировал ход боя. Проиграл первый раунд, выиграл второй, третий и четвертый. За ним был и пятый раунд. Пропала концентрация, и пропустил удар. Если он сохранит концентрацию, Усман должен брать бой. Думаю, что он более сосредоточен и ответственен. Камару еще не исчерпал себя как боец. Поэтому отдаю предпочтение ему», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Бой состоится 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.