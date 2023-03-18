Кудряшов: «Гончаров все правильно сделал, контролировал, раздергивал и стал проблемой для Алихана»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов в интервью MMA.Metaratings.ru поделился мнением о бое Евгения Гончарова и Алихана Вахаева.

«Во втором раунде не было растерянности, даже когда Евгения перевели. Он в принципе все контролировал и смог развернуть эпизод в свою сторону, уйти в сторону и занять позицию сверху. В принципе, Гончарову в этом поединке удалось все, что планировалось. Мы должны понимать, что Евгений — это не Рой Джонс, не Мухаммед Али, чтобы сделать что-то другое. Евгений вот такой. Он делал то, что он умеет. Он все правильно сделал, контролировал, раздергивал и стал проблемой для Алихана. Евгений немало попал», — цитирует Кудашова MMA.Metaratings.ru.

17 марта на турнире ACA 154 в четвертьфинале Гран-при в тяжелом весе чемпион дивизиона Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева единогласным решением судей и стал новым чемпионом ACA в тяжелом весе.