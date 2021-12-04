Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов вспомнил поражение Александра Карелина в финале сиднейской Олимпиады Рулону Гарднеру.

«Вот кому Сан Саныч проиграл на Олимпиаде, Рулон Гарднер, мешок этот, с таким пузом, толстый, безобразный, — сказал Белоглазов в интервью «СЭ». — Карелин его недооценил, и не пошла борьба. А так тяжело собраться. Когда считаешь, что ты на две головы выше, а он бодается. Этого Гарднера наши пятые номера валяли все. Он приезжал в Новосибирск, по всем этим турнирам его валяли. Они его, этого пуфика, за борца не считали. (Смеется.) У Карелина и в Атланте была тяжелая схватка с Гаффари, он еле выиграл (1-0. — Прим. «СЭ»). Карелин не мог его из партера поднять, оторвать, хотя это его фирменная тема. Я хорошо знал Петросяна, тренера Гаффари.

Это наш армянин из Баку, который потом уехал в США. Мы тренировались в Колорадо-Спрингс, и я спрашиваю: «Как вы не дали Карелину оторвать себя?» Он говорит: «Мы этот задний подъем от Карелина тренировали целый год, чтобы он нас не вытащил». И он не вытащил его! Ни разу. Петросян говорит: «Мы год сидели над этим работали». Еле-еле выиграл Карелин у него. Он когда свежий — тащит. А когда уставший — уже все, не вытаскивает. Гаффари начал сразу бодаться с ним, бодаться, как Гарднер, и Карелин подустал. И нечем тащить. Они год под него это тренировали, потому что он тянет только это, больше ничего не делает в принципе. Задача была — первые минуты не дать, а потом уже он не вытянет".

В сентябре 2000-го Гарднер победил Карелина в финале турнира сиднейской Олимпиады среди мужчин в категории до 130 кг со счетом 1-0.