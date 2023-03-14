Шаблий — о победе Нурмагомедова: «Усман все сделал красиво, мне понравилось»

Российский боец Bellator Александр Шаблий прокомментировал победу россиянина Усмана Нурмагомедова над американцем Бенсоном Хендерсоном в Гран-при Bellator в легком весе.

«Для меня было ожидаемо, что Усман выиграет. Наверное, Бенсон был чуть послабее всех остальных ребят в Гран-при. Возраст говорит сам за себя, но у него хорошая медийная составляющая и громкое имя. Я бы сам хотел с ним подраться, но не потому что он крепкий парень, а потому что это был бы хороший шаг в плане медиа. Но сейчас он уже не тот, что был раньше. Усман четко отработал, зацепил его, не дал подняться, забил и задушил. Все сделал красиво, мне понравилось», — цитирует Шаблия Metaratings.ru.

Нурмагомедов победил Хендерсона удушением из-за спины в первом раунде поединка на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе. Россиянин вышел в полуфинал Гран-при в легком весе.