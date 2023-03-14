Ирина Алексеева — о поражении Яна: «У бойца всегда должен быть тренер»

Боец UFC Ирина Алексеева отреагировала на поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили в бою на UFC Fight Night 221.

«Какой бы боец ни был, чемпион или не чемпион, у него всегда должен быть тренер. Есть специалисты, с которыми мы росли, чего-то добивались вместе. Я смотрела бой, у Пети был секундантом его менеджер. Тренер ведь подготавливает план, разбирает соперников. Я, конечно, понимаю, что спортсмены и сами могут это делать, но установками, задачами по ведению боя занимаются не спортсмены, а тренер. Может быть, этого и не хватает. Потому что человек очень титулованный, но ездит на бои без наставника, а у Мераба в углу сидели топовые американские тренеры. Все четко разобрали Петра, вот и пожалуйста. Даже с психологической точки зрения нужен всегда наставник, какими бы мы ни были суперспортсменами», — приводит Metaratings.ru слова Алексеевой.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей в поединке, который прошел в ночь на 12 марта. Россиянин потерпел третье поражение подряд.