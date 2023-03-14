Франсис Нганну назвал 3 лиги, в которых он может продолжить карьеру

Экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) подтвердил, что он продолжит карьеру в PFL, Bellator или ONE Championship.

«Если мне придется выбирать, где продолжить карьеру, я буду выбирать между PFL, Bellator и ONE Championship, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Какую лигу я бы выбрал? Хороший вопрос. Не знаю, но я рассматриваю эти три лиги, потому что мне нравится их структура и ведение бизнеса. Кроме того, они хотят отправиться в Африку. Это ключевой фактор, на который я буду опираться в своем решении».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.