Серроне заявил, что хочет первым в истории провести 3 боя за неделю

Американский боец UFC Дональд Серроне заявил, что хочет выступить на трех ближайших турнирах организации, запланированных на 9, 13 и 16 мая.

— Собираюсь выйти 9 мая и победить Энтони Петтиса, а потом сказать: «Эй, Дана Уайт, есть кто на примете на среду?», — приводит ESPN слова Серроне. — Хочу стать первым бойцом, который проведет три боя за неделю.

Турнир UFC 249 состоится 9 мая. Дональд Серроне (36-14) на этом турнире будет драться с соотечественником, Энтони Петтисом (22-10). Главным поединком UFC 249 станет бой за титул временного чемпиона организации в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Изначально с Фергюсоном должен был драться россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он был заменен, поскольку не может покинуть Россию из-за пандемии коронавируса.