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Павлович обратился к болельщикам после попадания на первое место в рейтинге UFC

Руслан Минаев
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Российский боец UFC Сергей Павлович прокомментировал обновлений в рейтинге организации, после которых он занял первое место в тяжелом весе.

«Какие мысли по этому поводу друзья? Что на этот раз UFC придумает?» — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Сергей Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Всего он провел 20 поединков в ММА, одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.

31-летний россиянин провел свой последний бой 22 апреля 2023 года, тогда он нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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