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Сегодня, 12:42

Россиянин Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Сергей Павлович поднялся на первое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

Павлович сместил в вершины рейтинга француза Сирила Гана, который теперь находится на второй позиции. Россиянин Дамир Исмагулов опустился с 12-й на 14-ю строчку в рейтинге UFC легкого дивизиона. На прошлой неделе Исмагулов проиграл американцу Гранту Доусону единогласным решением судей.

Рейтинг UFC вне весовых категорий возглавляет Джон Джонс, который является чемпионом лиги в тяжелом весе. На втором месте идет австралиец Александр Волкановски, на третьем — россиянин Ислам Махачев.

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Всего он провел 20 поединков в ММА, одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.

Дамир Исмагулов
Джон Джонс
Ислам Махачев
Сергей Павлович
Сирил Ган
UFC
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