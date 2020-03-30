Сергей Харитонов в интервью «СЭ» рассказал о том, как будет тренироваться в условиях самоизоляции. В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести в городе режим домашней самоизоляции для всех жителей.

— Как тренироваться в таких условиях?

— Дома. В домашних условиях. Отжался, подтянулся, пресс покачал. И так далее. А что делать?

— Теперь придется дома сидеть.

— А что остается? Украл, выпил — в тюрьму. Романтика!

«Украл, выпил — в тюрьму. Романтика!» — выражение из фильма «Джентльмены удачи». Не так давно его использовал боец ММА Александр Емельяненко, с которым Харитонов периодически обменивается критикой в СМИ и соцсетях.

Также Харитонов поддержал решение ввести штрафы за нарушение карантина.

— Вот это нормально. Люди не будут появляться на улицах, — отметил боец.

На счету 39-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. Он выступает с 2000 гда. Сейчас бьется в Bellator, до этого дрался в таких крупных промоушенах, как Pride, Dream, Strikeforce, M-1. (Илья Андреев)