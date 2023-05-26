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Сегодня, 11:49

Харитонов — об Иване Емельяненко: «У него нет такого опыта, как у Федора, но кровь есть кровь»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Тяжеловес Сергей Харитонов поделился ожиданиями от дебюта Ивана Емельяненко в боях.

«Иван запомнился скромным парнем, — сказал Харитонов «СЭ» на турнире MFP 240, который проходил 25 мая в Москве. — Честно сказать, не знаю как у него пойдет в профессиональном спорте, потому что у него нет такого опыта, как у Федора [Емельяненко], но все-таки кровь есть кровь. Бой должен показать зрелищный. Не знаю, победит он или нет, но в любом случае должен неплохо отработать».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Иван Емельяненко проведет бой с Алексеем Леденевым.

Также в турнире примет участие брат Ивана Александр Емельяненко. Его оппонентом станет тиктокер Евгений Ершов.

Сергей Харитонов
ММА
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