Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал в интервью «СЭ» освобождение бойца UFC Адама Яндиева под подпиской о невыезде.

«Я знаю, что за него есть кому вступиться, — сказал Харитонов. — Уже поговорили где-то. Мне адвокат позвонил, сказал, что органы прокуратуры не поддержали органы следствия на продление ареста. Дело в том, что эта ситуация показательна — если сейчас это спокойно сойдет с рук, можно будет смело сказать спортсменам: «Так, пацаны, можете спокойно надевать кастеты, спокойно ходить по улицам. Кто-то что-то сказал? — в ответку ломать носы, делать сотрясение. Делайте, творите что угодно, вам за это ничего не будет — так, штраф небольшой, так что не парьтесь». Вот это самое страшное. Здесь должен быть закон и порядок. О нашей стране должны говорить красиво. Не должно быть такого, что приезжают иностранцы и говорят, что у нас стрельба, как в 90-х. О нашей стране должны говорить, что это великая Россия, а не страна беспредела».

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. (Илья Андреев)