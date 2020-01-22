Сергей Харитонов: «Если сделаю операцию, могу уйти из ММА навсегда»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал «СЭ» о состоянии после травмы.

39-летний боец получил повреждение колена в поединке с британцем Линтоном Васселлом в ноябре на турнире Bellator. Харитонов проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

— Организация Bellator говорит: «Давайте сделаем операцию», но, получается, опять надо пропускать полгода, 8 месяцев или год, — сказал Харитонов. — Поговорил с врачами: задний крест — надрыв, передний — растяжение, мениск тоже надорван. Конечно, можно сделать операцию, подлечиться. Хочется думать о здоровье, только если я сейчас уйду, то навсегда. Мне уже будет 40 лет, я подумаю: «А нужно ли мне возвращаться?». Лучше не останавливаться и идти вперед. Буду драться в наколеннике, сделаю специальные тейпы.

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. Выступает в тяжелом весе. 23 февраля в Белоруссии он проведет бой в лиге WTKF. В WTKF особые правила: 3 раунда по 3 минуты, бой в стойке, на перевод и работу в партере дается по 20 секунд. (Илья Андреев)