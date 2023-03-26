Сэндхэген: «Мераб, у меня есть для тебя покушать, и это не очень приятно на вкус!»

Американский боец Кори Сэндхэген прокомментировал победу в главном поединке UFC on ESPN 43 над эквадорцем Марлоном Верой.

«Марлон — парень, по которому сложно попасть, я парень, по которому сложно попасть, поэтому иногда получаются такие бои. Я суперблагодарен за вашу гостеприимность, извиняюсь, что не вышло нокаута или боя на встречных курсах, но по парню тяжело попасть, и по мне тяжело попасть.

Я знал, что ранние раунды будут такими, а потом он пойдет на меня, поэтому я перевел его в ранних раундах, а потом, со второго, двигал своей задницей по октагону. Также в третьем, четвертом и пятом... Это метод, чтобы побить Чито, он хороший боец. Я буду слишком подобострастным, если попрошу подраться за титульник раньше Мераба... Мераб — абсолютный зверь, я уважаю его. Я хочу подраться за первую строчку. У меня есть заготовленная фраза, она немного неловкая... Мераб, ты голоден? У меня есть для тебя покушать, и это не очень приятно на вкус!" - сказал Сэндхэген в октагон-интервью.

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился победой Сэндхэгена раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46).

На счету 30-летнего Сэндхэгена 16 побед и 4 поражения, у 30-летнего Веры 20 побед при 8 поражениях.