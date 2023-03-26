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Сегодня, 06:07

Вера: «Я так и не смог стартовать, это был не я»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Эквадорский боец Марлон Вера прокомментировал поражение в главном поединке UFC on ESPN 43 против американца Кори Сэндхэгена.

«Спасибо всем, кто пришел поддержать меня. Я был готов так, как это только возможно, хорошо чувствовал себя в кэмпе, сегодня я просто так и не смог стартовать, это был не я, никаких отговорок», — сказал Вера в октагон-интервью.

?Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился победой Сэндхэгена раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46).

На счету 30-летнего Сэндхэгена 16 побед и 4 поражения, у 30-летнего Веры 20 побед при 8 поражениях.

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