UFC начал разрабатывать объединительный бой между Яном и Стерлингом

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян начал подготовку к реваншу с действующим обладателем титула американцем Алджамейном Стерлингом.

«Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я сам с нетерпением жду этого боя. На этой неделе мы проведем встречу с матчмейкерами и будем планировать бои на следующий год. Бой Яна со Стерлингом входит в список этих боев. Следующий год обещает быть крайне интересным», — заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 199, передает пресс-служба клуба Архангел Михаил».

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг встречались в октагоне в марте этого года в рамках турнира UFC 259. Данный поединок российский боец проиграл в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

Таким образом, Петр потерял чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории. На его счету 16 побед и два поражения. В активе Стерлинга 20 побед и три поражения.