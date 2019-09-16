Сен-Пьер ждет боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер отметил, что с нетерпением ждет боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, победив Дастина Порье. Фергюсон, скорее всего, является следующим соперником россиянина.

— Хабиб должен драться с Фергюсоном, и это будет очень интерсный бой. Я очень хочу этого поединка, — отметил Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Хелен Йи. — Кто победит, я не знаю. Тони любит драться грязно, использую колени и локти. Такой у него стиль. Хабиб любит держать все под контролем на земле. Там он лучший.