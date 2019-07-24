Сен-Пьер готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом

Канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер готов возобновить карьеру ради боя с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об уходе из смешанных единоборств Сен-Пьер объявил в феврале.

- Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал самого простого соперника и провел бой на 50 миллионов долларов, пошутил Сен-Пьер в интервью MMA News. - Если же я хочу оставить наследие, то лучший вариант - Хабиб. Для меня он лучший боец в мире. Он непобедимый и никогда не демонстрировал слабые стороны. Никто не подбирался близко к решению задачи, как его победить, и поэтому это мне интересно.