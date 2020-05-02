Секс-символ UFC объяснила, почему постоянно выкладывает откровенные фото в Instagram

Боец наилегчайшего женского дивизиона UFC Пейдж Ванзант рассказала, как им с мужем Остином Вандерфордом пришла в голову идея выкладывать октровенные фото в Instagram и почему они это делают.

— Мы с Остином то ли сняли видео с ним, то ли сделали фотографию в зале, — приводит слова Ванзант MMA Fighting. Я посмотрела краем глаза и спросила: «Ты здесь обнаженный?» А он просто был в очень коротких шортах. Остин вправду тренируется в миниатюрных шортах.

Потом я говорю ему: «Боже мой, у меня есть лучшая идея в истории». В итоге мы сделали фотографию, где я сижу на медицинском мяче, а попу Остина прикрывает боксерская груша. Дальше из этой искры вспыхнуло пламя, поскольку это очень понравилось людям

Это было не для шумихи в соцсетях, не для привлечения внимания. Я просто хотела распространить идею, что надо любить свою вторую половинку и весело проводить время вместе.