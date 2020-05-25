Сехудо удален из рейтингов UFC

Бывший чемпион двух дивизионов UFC Генри Сехудо был удален из всех рейтингов промоушена. Его титул легчайшего веса теперь официально числится вакантным, сообщает MMA Junkie.

Свой последний бой Сехудо провел на турнире UFC 249, где ему удалось победить Доминика Круза техническим нокаутом во 2-м раунде. Сразу после боя чемпион заявил, что намерен завершить карьеру.

За свою карьеру Сехудо одержал 16 побед при 2 поражениях.

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