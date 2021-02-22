Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо предложил боссу лиги Дане Уайту заключить пари на то, что сможет досрочно одолеть действующих чемпионов трех дивизионов.

«Дана, почему бы тебе не выстроить в ряд так называемых чемпионов в 125, 135 и 145 фунтах. Ставлю свой дом на то, что они не продержатся со мной и двух раундов», — написал Сехудо в Twitter.

Yo @danawhite why don't you line up all your Rent A Chumps at 125, 135 and 145. I bet the house that neither one of them would make it past two rounds with Triple C! #justsaying ??? pic.twitter.com/lksilc8NFa — Henry Cejudo (@HenryCejudo) February 22, 2021

Чемпионом в наилегчайшем весе (до 125 фунтов) является бразилец Дейвесон Фигейредо, в легчайшем весе (до 135 фунтов) — россиянин Петр Ян, а в полулегком (до 145 фунтов) — австралиец Александр Волкановски.

Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крузом в мае прошлого года на UFC 249 и с тех пор не выходил в клетку. На счету 32-летнего американца 16 побед и 2 поражения.