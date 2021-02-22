Сехудо — Уайту: «Ставлю свой дом на то, что уничтожу Фигередо, Петра Яна и Волкановски за два раунда»
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо предложил боссу лиги Дане Уайту заключить пари на то, что сможет досрочно одолеть действующих чемпионов трех дивизионов.
«Дана, почему бы тебе не выстроить в ряд так называемых чемпионов в 125, 135 и 145 фунтах. Ставлю свой дом на то, что они не продержатся со мной и двух раундов», — написал Сехудо в Twitter.
Чемпионом в наилегчайшем весе (до 125 фунтов) является бразилец Дейвесон Фигейредо, в легчайшем весе (до 135 фунтов) — россиянин Петр Ян, а в полулегком (до 145 фунтов) — австралиец Александр Волкановски.
Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крузом в мае прошлого года на UFC 249 и с тех пор не выходил в клетку. На счету 32-летнего американца 16 побед и 2 поражения.
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