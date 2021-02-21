Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Алджамейна Стерлинга за титул в легчайшем весе.

«Тяжелый боя для Яна. Считаю, что у него побольше навыков и разных аспектов ведения боя, но Стерлинг уж очень агрессивный борец. Ударка у него такая, что непросто подстроиться. Он не прячет удары в какие-то сложные обманки, просто постоянно накидывает эти кики-бомбы безостановочно, чтобы удержать дистанцию. Джиу-джитсу у него потрясающее, Сэндхэгена он финишировал за 45 секунд. Думаю, главная слабость Яна — это борьба. Я знаю, что один парень, который сейчас в Bellator, переборол его в одном из прошлых боев. При этом я все равно ставлю деньги на Яна, он более сбалансированный и структурный боец. Думаю, он сможет все-таки держать нужную дистанцию», — сказал Диллашоу на подкасте Майка Свика.

Поединок Яна и Стерлинга за титул в легчайшем весе UFC пройдет 6 марта (рано утром 7 марта мск) на UFC 259.